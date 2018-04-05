СМИ: Досудебное расследование по делу Авакова-младшего завершено

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает « Украинская правда ».

«НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря , подозреваемых в хищении средств», — говорится в сообщении.

Как сообщили в НАБУ, материалы дела уже открыты для адвокатов Авакова и Чеботаря. После ознакомления защитников подозреваемых дело передадут в суд.