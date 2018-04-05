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СМИ: Досудебное расследование по делу Авакова-младшего завершено
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СМИ: Досудебное расследование по делу Авакова-младшего завершено 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает «Украинская правда».
«НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств», — говорится в сообщении.
Как сообщили в НАБУ, материалы дела уже открыты для адвокатов Авакова и Чеботаря. После ознакомления защитников подозреваемых дело передадут в суд.
Авакова-младшего и заместителя главы МВД Чеботаря подозревают в причастности к растрате свыше полумиллиона долларов США во время закупки ведомством Арсена Авакова рюкзаков в 2015 году.
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