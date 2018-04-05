Дело по факту регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо возбудили в Дубне

Прокуратура установила в ходе проверки, что коммерческая фирма в Дубне была оформлена на подставное лицо, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в сентябре 2016 года в налоговый орган поступило заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о руководителе коммерческой фирмы, зарегистрированной на территории города Дубны.

«В ходе проверочных мероприятий была получена информация о непричастности указанного в заявлении гражданина к деятельности этого юридического лица. Опрошенный в ходе проверки гражданин, информация о котором была указана в заявлении, каких-либо конкретных пояснений о деятельности организации дать не смог, пояснил, что работает таксистом в городе Кимры Тверской области », — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Ход расследования уголовного дела находится в прокуратуре города Дубны на контроле.