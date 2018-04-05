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В Костроме приговорили к пожизненному сроку убийцу из Коми
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В Костроме приговорили к пожизненному сроку убийцу из Коми 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 28 апреля 2017 года. 34-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. В Костроме он ворвался в дом к пожилой женщине и потребовал отдать ему деньги.
В этот момент мужчина услышал, что возвращаются её родственники. Он зарубил пенсионерку топором. После он напал на дочь и зятя убитой. Из дома преступник забрал планшет за 27 тысяч и деньги — 1?2 млн рублей. В результате он скрылся с места происшествия.
Через несколько дней мужчина вернулся в дом. Он знал, что хозяева находятся в больнице, и вынес имущество еще на 13 тысяч рублей.
Как сообщают в областной прокуратуре, у преступника был долг перед бывшим работодателем за ДТП на служебном автомобиле. Он решил погасить его с помощью имущества пенсионерки. Практически все деньги мужчина потратил до задержания.
Суд приговорил его к пожизненному сроку.
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