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ГП утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего президента банка «Екатерининский»
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ГП утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего президента банка «Екатерининский» 

Банки.ру 1 час назад
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента банка «Екатерининский» (лицензия отозвана 17 марта 2016 года) и его сообщников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве, и по части 4 статьи 160 (в присвоении/растрате), сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, руководитель банка и его сообщники на протяжении более чем 15 лет занимались хищением обманным путем денежных средств указанного учреждения и граждан, от которых под видом банковских вкладов получили наличные денежные средства в общей сумме более 740 млн рублей, распорядившись средствами по собственному усмотрению.
Кроме того, по указанию руководителя фигуранты оформили поддельные кредитные договоры, на основании которых получили в кассе кредитной организации и присвоили более 33 млн рублей.
Также путем подделки банковских документов были похищены денежные средства коммерческой организации в сумме более 86 млн рублей, размещенные на счете в банке «Екатерининский».
В следственном департаменте МВД России продолжается расследование в отношении иных соучастников, а также проведение мероприятий по розыску и экстрадиции президента банка «Екатерининский», скрывающегося на территории иностранного государства.
Газета «Коммерсант» в феврале этого года сообщала, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банка «Екатерининский». Бывшему председателю правления Эдуарду Будишевскому, его заместителю Александру Бахматову и бывшему начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей путем оформления кредитов подконтрольным им фирмам. Организатором преступления следствие считает экс-президента «Екатерининского» Павла Гольдмана, находящегося в международном розыске, указывало издание.
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