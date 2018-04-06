В Ленинградской области задержаны подозреваемые в получении многомиллионной взятки

Установлено, что указанные лица за предоставление права аренды земельного участка в поселке имени Морозова и содействие в получении разрешительной документации на строительство многоквартирных домов получили от руководства строительной компании два миллиона рублей. Также они получили права собственности на квартиру стоимостью пять миллионов рублей и заключили восемь договоров долевого участия в новостройках на сумму около 23 миллионов рублей. Фактически были оформлены договоры купли-продажи на квартиры без выплаты застройщику денежных средств.

Следственными органами Следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По местам проживания подозреваемых и в администрации муниципального образования проведена серия обысков, в результате которых изъят значительный объем материалов, свидетельствующих о противоправной деятельности.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается.