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В Ленинградской области задержаны подозреваемые в получении многомиллионной взятки
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В Ленинградской области задержаны подозреваемые в получении многомиллионной взятки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями СУ СК РФ по Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали четверых граждан, которые ранее занимали различные должности в администрации одного из муниципальных округов Всеволожского района.
Установлено, что указанные лица за предоставление права аренды земельного участка в поселке имени Морозова и содействие в получении разрешительной документации на строительство многоквартирных домов получили от руководства строительной компании два миллиона рублей. Также они получили права собственности на квартиру стоимостью пять миллионов рублей и заключили восемь договоров долевого участия в новостройках на сумму около 23 миллионов рублей. Фактически были оформлены договоры купли-продажи на квартиры без выплаты застройщику денежных средств.
Следственными органами Следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По местам проживания подозреваемых и в администрации муниципального образования проведена серия обысков, в результате которых изъят значительный объем материалов, свидетельствующих о противоправной деятельности.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается.
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