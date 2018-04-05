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В Казани сотрудники банка заказали поджог машины должника
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В Казани сотрудники банка заказали поджог машины должника 

Банки.ру 47 минут назад
Полицейские в Казани задержали подозреваемых в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. По информации правоохранительных органов, непосредственными заказчиками преступления оказались двое сотрудников банка, перед которым у потерпевшего был долг.
В сообщении отмечается, что в ночь на 19 января в центре Казани был совершен поджог автомобиля Volkswagen Tiguan, принадлежащего предпринимателю. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», в ходе расследования которого оперативники установили, что к поджогу могут быть причастны трое ранее судимых жителей города в возрасте 23, 32 и 33 лет. Все они были задержаны 1 марта.
Полицейские выяснили, что автомобиль по просьбе двух своих приятелей и за вознаграждение поджег 23-летний житель Казани. Решением Вахитовского районного суда двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде ареста, один находится под домашним арестом.
«В ходе дальнейшего проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили непосредственных заказчиков данного преступления. Ими оказались двое сотрудников одного из казанских банков, перед которым у потерпевшего был долг», — подчеркивается в пресс-релизе МВД.
Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
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