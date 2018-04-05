Ещё
Жителя ХМАО обвинили в попытке примкнуть к незаконному формированию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя ХМАО обвинили в попытке примкнуть к незаконному формированию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) к четырем годам колонии строго режима за попытку выехать в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.
"Постановленным приговором Исраилов М. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с ограничением свободы на один год. Для отбывания наказания он будет направлен в исправительную колонию строгого режима", — говорится в сообщении.
В суде установили, что в начале 2017 года Исраилов после просмотров роликов в интернете, в которых содержались призывы к джихаду (священной войне), решил выехать в Сирию, так как «у него сложилось мнение об ущемлении правительственными войсками Сирии своих граждан, проживающих на территории указанного государства, в том числе, по религиозным мотивам».
"В результате этой пропаганды он, находясь на территории Ханты-Мансийска, посредством мобильного приложения WhatsApp от представителя НВФ «Катибат Аль-Имам Аль-Бухари», находящего на территории Сирии и принимающего участие в НВФ, получил информацию о маршруте движения до Сирии и способах дальнейшей переправки через турецко-сирийскую границу для вступления в НВФ на территории Сирии", — пояснили в пресс-службе.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Республики Азербайджан 13 января 2017 года при прохождении регистрации на рейс воздушного судна, следовавшего по маршруту Баку-Стамбул.
ТАСС: последние новости
Более 800 граждан стран ШОС, выезжавших за рубеж к боевикам, установлены за 2017 год В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски Открывший стрельбу в университете в Турции мог быть связан с ФЕТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи246
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
ФСБ прикроет рыбаков100
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой197
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение