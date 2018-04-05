Жителя ХМАО обвинили в попытке примкнуть к незаконному формированию в Сирии

"Постановленным приговором Исраилов М. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с ограничением свободы на один год. Для отбывания наказания он будет направлен в исправительную колонию строгого режима ", — говорится в сообщении.

В суде установили, что в начале 2017 года Исраилов после просмотров роликов в интернете, в которых содержались призывы к джихаду (священной войне), решил выехать в Сирию, так как «у него сложилось мнение об ущемлении правительственными войсками Сирии своих граждан, проживающих на территории указанного государства, в том числе, по религиозным мотивам».

"В результате этой пропаганды он, находясь на территории Ханты-Мансийска , посредством мобильного приложения WhatsApp от представителя НВФ «Катибат Аль-Имам Аль-Бухари», находящего на территории Сирии и принимающего участие в НВФ, получил информацию о маршруте движения до Сирии и способах дальнейшей переправки через турецко-сирийскую границу для вступления в НВФ на территории Сирии", — пояснили в пресс-службе.