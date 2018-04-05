Суд в Москве продлил арест экс-полпреда главы Чечни на Украине

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Цицулаева срок содержания под стражей до 11 мая", — сказала судья Александра Авдотьина.

Срок предварительного следствия продлен до 11 мая. В деле на данный момент 9 фигурантов. Их количество будет расти, отметил в суде следователь.

Цицулаев 4 июня 2015 года был объявлен в международный розыск. В прошлом году он был задержан, экс-полпреду предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. До этого, по словам следователя, обвиняемый по поддельному паспорту пересек границу с Украиной и скрылся.

Цицулаев обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации трех преступлений — применение насилия в отношении представителя власти (статья 318), похищение человека (часть 2 статьи 126) и вымогательство в особо крупном размере (часть 2 статьи 163 УК РФ). Экс-полпред вину не признает.