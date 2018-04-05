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В Жигулевске двое братьев сознались в краже
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В Жигулевске двое братьев сознались в краже 

ТРК Губерния 1 час назад
В отдел полиции в Жигулевске поступило заявление 52-летнего местного жителя. Он рассказал, что из припаркованного им автомобиля на улице Транспортной неизвестные похитили аккумуляторную батарею. Ущерб от преступных действий мужчина оценил в 3 тысячи рублей. По информации ГУ МВД России по Самарской области, опрос возможных свидетелей вывел полицейских на след злоумышленников. Ими оказались двое братьев, за плечами каждого из которых уже есть криминальный опыт. После задержания молодые люди в подробностях описали, как совершили кражу и продали чужое имущество, а вырученные от продажи деньги потратили на себя. В настоящее время за совершение уголовного деяния им грозит до 5 лет лишения свободы.
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