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Сотрудница «Росреестра» подарила знакомому чужой участок земли в Волгограде
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Сотрудница «Росреестра» подарила знакомому чужой участок земли в Волгограде 

360tv.ru 1 час назад
Прокуратура Ленинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая является сотрудницей областного Управления Росреестра, сообщили Novostivolgograda.ru.
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межмуниципального отдела по городу Волжскому и Ленинскому району обвиняется в том, что она вносила ложные сведения в госреестр прав на недвижимость. Материалы ведомственной проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Также выяснилось, что еще в 2014 году обвиняемая по просьбе своего знакомого переоформила на него земельный участок площадью в два гектара. Эта земля находится на берегу Волги. Чтобы никто не узнал о ее незаконных действиях, женщина подделала документы. Она сделала фиктивную дарственную на имя своего товарища. При этом как даритель в документе выступил человек, которого на тот момент не было в живых.
Уголовное дело расследовали сотрудники областного Следственного управления Следственного Комитета. Фигурантка дела полностью признала свою вину. В ближайшее время судьбу обвиняемой решит суд. Она может провести в тюрьме до четырех лет.
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