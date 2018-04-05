Дело о мошенничестве с землей на 800 тыс. руб возбудили в Солнечногорском районе

Уголовное дело о мошенничестве с землей возбудили в Солнечногорском районе Подмосковья по результатам прокурорской проверки, ущерб от мошенничества составил 800 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Солнечногорская городская прокуратура в ходе проведенной проверки выявила факт хищения земельного участка на поднадзорной территории. Установлено, что участок в деревне Ермолино Солнечногорского района был оформлен в собственность гражданина на основании подложной выписки из похозяйственной книги. В результате противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в размере около 800 тысяч рублей.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который по результатам их рассмотрения возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ход предварительного расследования находится в Солнечногорской городской прокуратуре на контроле», — отмечается в сообщении.