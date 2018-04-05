Ещё
Дело о мошенничестве с землей на 800 тыс. руб возбудили в Солнечногорском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело о мошенничестве с землей на 800 тыс. руб возбудили в Солнечногорском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело о мошенничестве с землей возбудили в Солнечногорском районе Подмосковья по результатам прокурорской проверки, ущерб от мошенничества составил 800 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Солнечногорская городская прокуратура в ходе проведенной проверки выявила факт хищения земельного участка на поднадзорной территории. Установлено, что участок в деревне Ермолино Солнечногорского района был оформлен в собственность гражданина на основании подложной выписки из похозяйственной книги. В результате противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в размере около 800 тысяч рублей.
«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который по результатам их рассмотрения возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ход предварительного расследования находится в Солнечногорской городской прокуратуре на контроле», — отмечается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Военный офицер в Подмосковье мошенническим путем «заработал» на командировках 10 млн руб Около 1,7 кг героина изъяли в квартире на юго‑востоке Москвы Полиция Лыткарина устранила нарушения надзора за освобожденными заключенными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи247
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ58
ФСБ прикроет рыбаков102
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой202
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение