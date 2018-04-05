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Полицейские изъяли в подмосковном Долгопрудном около четырехсот граммов гашиша
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Полицейские изъяли в подмосковном Долгопрудном около четырехсот граммов гашиша 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на в г.о. Долгопрудный задержан ранее судимый 31-летний местный житель.
При проведении обыска по месту жительства оперативниками изъяты электронные весы и четыре свертка из полиэтилена с твердым веществом темного цвета растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что данное вещество является наркотическим средством — гашишем общим весом более 390 граммов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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