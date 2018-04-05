Полицейские изъяли в подмосковном Долгопрудном около четырехсот граммов гашиша

Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на в г.о. Долгопрудный задержан ранее судимый 31-летний местный житель.

При проведении обыска по месту жительства оперативниками изъяты электронные весы и четыре свертка из полиэтилена с твердым веществом темного цвета растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что данное вещество является наркотическим средством — гашишем общим весом более 390 граммов.