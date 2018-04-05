Россиянин получил серьезное ножевое ранение в ходе драки в Сербии

В центре Белграда россиянин получил ножевое ранение во время драки с соотечественниками. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в хостеле в центре сербской столицы. Четверо граждан России начали выяснять отношения после того, как весь вечер и ночь распивали спиртное.

Пострадавший доставлен в больницу. Находившийся вместе с ним другой россиянин задержан полицией.