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Россиянин получил серьезное ножевое ранение в ходе драки в Сербии
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Россиянин получил серьезное ножевое ранение в ходе драки в Сербии 

ТВ Центр 23 минуты назад
В центре Белграда россиянин получил ножевое ранение во время драки с соотечественниками. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в хостеле в центре сербской столицы. Четверо граждан России начали выяснять отношения после того, как весь вечер и ночь распивали спиртное.
Пострадавший доставлен в больницу. Находившийся вместе с ним другой россиянин задержан полицией.
Правоохранительные органы проводят расследование. Посольство России в Сербии готовит официальный комментарий.
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