В Анапе таксист напал на клиента из-за неоплаченной поездки

Краснодар . 6 апр. — Новая Кубань. Водитель такси получил заказ доставить в село Джигинка пассажира. Прибыв на место, он попросил оплатить поездку, однако клиент неожиданно отказался. Тогда таксист схватил колюще-режущий предмет и нанес им удар в область груди пассажира.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).