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В Анапе таксист напал на клиента из-за неоплаченной поездки
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В Анапе таксист напал на клиента из-за неоплаченной поездки 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Водитель такси получил заказ доставить в село Джигинка пассажира. Прибыв на место, он попросил оплатить поездку, однако клиент неожиданно отказался. Тогда таксист схватил колюще-режущий предмет и нанес им удар в область груди пассажира.
В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В Анапской межрайонной прокуратуре, куда поступили материалы дела, было утверждено обвинительное заключение. Документы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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