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Ростовского активиста Гаспара Авакяна задержали за съемку сотрудников ГИБДД
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Ростовского активиста Гаспара Авакяна задержали за съемку сотрудников ГИБДД 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
У известного ростовского автоблогера и активиста Гаспара Авакяна снова проблемы с полицией. Сегодня днем его задержали за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Активист отказался перестать снимать пост ГИБДД, расположенный на Таганрогском шоссе, 1.
— Я просто проводил видеосъемку, а сотрудникам полиции не понравилось, что они попали в кадр. Полицейские попросили перестать снимать, но я отказался. После этого меня задержали, насильно усадили в служебный автомобиль и даже мне предъявили обвинение, — рассказал на своем YouTube-канале Гаспар Авакян. На видео блогер спросил у полицейского, за что его задержали. И сотрудник ГИБДД ответил ему следующее: — Вы ущемляете мои права тем, что проводили съемку. Я такой же гражданин, как и вы. Вы не выполнили мое требование о запрете, и вы еще выкладываете эту съемку в интернет, хотя я вам запрещаю это делать. В начале января ростовского активиста Гаспара Авакяна уже попытались задержать полицейские. Тогда один из сотрудников полиции заявил, что блогер подходит под ориентировку разыскиваемого преступника.
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