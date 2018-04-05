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Самарец пытался получить деньги за работу во внеурочное время, а в итоге стал фигурантом уголовного дела
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Самарец пытался получить деньги за работу во внеурочное время, а в итоге стал фигурантом уголовного дела 

Волга Ньюс 1 час назад
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары, ведомство проводило обычную проверку исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате в местном отделе судебных приставов. Однако одно из производств вызвало подозрения: индивидуальный предприниматель якобы не выплатил своему сотруднику 209 тыс. руб. за работу во внеурочное время и выходные.
Однако силовикам владелец фирмы объяснил, что работает один и никого себе в помощь не нанимал, следовательно, задолженностей по выплате зарплаты быть не может. В доказательство своих слов он показал печать ИП, которая отличалась от той, что стояла в документах, на основании которых ранее возбудили исполнительное производство. То есть, велика вероятность того, что сотрудник, требующий зарплату, — обычный обманщик.
12 марта прокуратура Промышленного района передала материалы проверки в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
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