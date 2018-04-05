Банду наркоторговцев осудили в Карелии

Участники преступной группы пользовались различными мессенджерами и интернет-кошельками, а товар оставляли в закладках.

Двое мужчин и женщина в составе преступной группы занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории Петрозаводска Карелии , сообщили в МВД.

Участники группы пользовались различными мессенджерами и интернет-кошельками. Они заранее делали закладки наркотика, а после того, как потребитель оплачивал товар, ему сообщали координаты тайника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота были изъяты наркотические средства и их аналоги общей массой более 30 граммов.

В ходе следствия была доказана причастность преступной группы к совершению пяти преступлений. Обвиняемые осуждены к реальным срокам лишения свободы от 8,5 до 9 лет.