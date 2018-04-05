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Банду наркоторговцев осудили в Карелии
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Банду наркоторговцев осудили в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Участники преступной группы пользовались различными мессенджерами и интернет-кошельками, а товар оставляли в закладках.
Двое мужчин и женщина в составе преступной группы занимались бесконтактным сбытом наркотиков на территории Петрозаводска и Карелии, сообщили в МВД.
Участники группы пользовались различными мессенджерами и интернет-кошельками. Они заранее делали закладки наркотика, а после того, как потребитель оплачивал товар, ему сообщали координаты тайника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступной группы была пресечена. Из незаконного оборота были изъяты наркотические средства и их аналоги общей массой более 30 граммов.
В ходе следствия была доказана причастность преступной группы к совершению пяти преступлений. Обвиняемые осуждены к реальным срокам лишения свободы от 8,5 до 9 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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