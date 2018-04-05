В Самаре пять членов ОПГ, обналичив 5,6 млрд руб. получили 140 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пять членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, обналичивали и инкассировали деньги. Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, ими было обналичено более 5,6 миллиардов рублей. Доход членов организованной группы в виде комиссионных превысил 140 миллионов рублей.