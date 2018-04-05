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Суд признал незаконной продажу под коттеджи спортплощадки под Саратовом
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Суд признал незаконной продажу под коттеджи спортплощадки под Саратовом 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. Суд по иску прокуратуры признал незаконной продажу школьного футбольного поля в городе Балаково Саратовской области под коттеджную застройку, вернув земельный участок в муниципальную собственность, сообщила в четверг областная прокуратура.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в 2015 году администрация Балаковского района продала физическому лицу без проведения торгов по заниженной цене для коттеджной застройки земельный участок, на котором находилась искусственная футбольная площадка муниципальной школы №10 Балаково. Надзорное ведомство через суд потребовало вернуть участок площадью 6803 квадратных метра муниципалитету.
"Решением суда исковые требования прокуратуры города удовлетворены в полном объеме. Суд признал недействительной сделкой договор купли-продажи земельного участка, ранее находившегося в муниципальной собственности… прекратил право собственности гражданина на образованные им девять земельных участков, полученных в результате раздела земельного участка", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что суд также признал недобросовестными приобретателями тех, кто купил разделенные участки, и расценил как незаконную постройку начатое строительство коттеджа на одном из участков, обязав ответчиков снести этот объект.
Прокуратура региона ранее сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной продажи чиновниками администрации Балаковского района школьного футбольного поля под коттеджную застройку. Дело завели по статье «Превышение должностных полномочий». Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.
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