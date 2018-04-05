В Подмосковье выявлен факт незаконного изготовления боеприпасов

Сотрудниками полиции ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов д. Накаплово г.о. Серебряные Пруды установлен и задержан 70-летний местный житель по подозрению в незаконном изготовлении боеприпасов.

Сотрудниками полиции в ходе досмотра жилища были обнаружены и изъяты самодельные боеприпасы (патроны) в количестве 41 штуки, которые были изготовлены незаконно. Согласно заключению эксперта 38 охотничьих патронов 16 калибра и 3 охотничьих патрона 12 калибра являются боеприпасами к огнестрельному гладкоствольному оружию. По данному факту Отделением дознания ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.