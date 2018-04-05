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В Ливнах выявили факт фиктивной регистрации
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В Ливнах выявили факт фиктивной регистрации 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Участковый местного подразделения МВД в ходе проведения профилактических мероприятий выявил фиктивную постановку на миграционный учет в городе Ливны Орловской области.
Женщина 43-лет в ноябре 2017 года прописала у себя в квартире орловчанку из одной из местных деревень. Фактически же она по новому адресу не проживала.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Фиктивная постановка на учет может повлечь наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, лишения свободы до трёх лет.
Сообщение В Ливнах выявили факт фиктивной регистрации появились сначала на РИА 57.
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