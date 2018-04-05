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Сотрудник налоговой службы попался на взятке
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Сотрудник налоговой службы попался на взятке 

Калуга 24 39 минут назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области. Он подозревается в получении взятки в значительном размере. По сообщению пресс-службы Следственного управления, сотрудник налоговой службы был взят с поличным в момент передачи взятки. Это произошло 4 апреля на улице Степана Разина в Калуге. Деньги, 150 тысяч рублей, он получил «за совершение незаконного бездействия и общее попустительство по службе» от конкурсного управляющего одного из калужских предприятий. За эти деньги налоговик пообещал управляющему не обращаться на него в суд и контролирующие органы с жалобами на то, что тот ненадлежащим образом представляет интересы Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве завода. Сам сотрудник службы пояснял, деньги ему были нужны на ремонт квартиры. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Дожидаться его завершения сотрудник налоговой службы будет под подпиской о невыезде.
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