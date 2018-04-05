СК задержал сотрудника налогового управления Калужской области за взятку

Против подозреваемого заведено уголовное дело. Согласно материалам следствия, 4 апреля он получил сумму денег размером в 150 000 рублей от одного из руководителей завода, который проходит процедуру банкротства. В обмен на деньги подозреваемый обещал не вмешиваться в дело, что могло привести к штрафам для конкурсного управляющего.

После того как оперативники произвели арест, задержанный признался, что взял деньги для оплаты ремонта в квартире. На данный момент он находится под действием подписки о невыезде.

Следователи уточняют детали преступления. Согласно статье УК, мужчине может грозить до восьми лет заключения.