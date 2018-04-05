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СК задержал сотрудника налогового управления Калужской области за взятку
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СК задержал сотрудника налогового управления Калужской области за взятку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Оперативники задержали заместителя руководителя отдела налоговой службы по Калужской области из‐за крупной взятки. Видео с места задержания опубликовала пресс‐служба СК РФ на официальном канале в YouTube.
Против подозреваемого заведено уголовное дело. Согласно материалам следствия, 4 апреля он получил сумму денег размером в 150 000 рублей от одного из руководителей завода, который проходит процедуру банкротства. В обмен на деньги подозреваемый обещал не вмешиваться в дело, что могло привести к штрафам для конкурсного управляющего.
После того как оперативники произвели арест, задержанный признался, что взял деньги для оплаты ремонта в квартире. На данный момент он находится под действием подписки о невыезде.
Следователи уточняют детали преступления. Согласно статье УК, мужчине может грозить до восьми лет заключения.
Правительство объявило о планах усилить борьбу с проявлениями коррупции. Соответствующий закон в Госдуму направил президент России Владимир Путин. Согласно пунктам документа, будет ужесточен контроль за получением средств должностными лицами.
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