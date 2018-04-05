Ещё
В Сургуте транспортные полицейские поймали вора на вокзале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сургуте транспортные полицейские поймали вора на вокзале 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
4 апреля 2018 года в линейный отдел МВД России на транспорте по городу Сургуту обратилась сотрудница вокзала. По словам женщины у неё пропал сотовый телефон, буквально, несколько минут назад. До этого мобильное устройство лежало на стуле возле стойки администратора.
Правоохранители отреагировали сразу. Так, как времени прошло немного. Первым делом оперативники осмотрели зал ожидания. Интуиция подсказала полицейским — телефон где-то в здании. Так и было. Злоумышленник спрятал мобильный телефон за одной из батарей. Оставалось дело за малым вычислить преступника по записи камер видеонаблюдения и найти случайных свидетелей.
Преступника удалось задержать возле вокзала. Им оказался житель 46-летний житель Красноярского края. Мужчина уже отбывал наказание за разбой и убийство. Подозреваемый признался: забрал телефон, когда администратор отвлеклась на пассажира. Теперь подозреваемому грозит новый срок на этот раз за кражу.
Уральский меридиан: последние новости
Инспектору ДПС грозит срок за превышение должностных полномочий Челябинские полицейские задержали интернет-мошенника В Челябинске мошенники недокормили кур на 1 миллион рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила381
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения95
«Крым захватим танками»364
Войска ВВО подняты по тревоге97
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение