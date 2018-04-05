В Сургуте транспортные полицейские поймали вора на вокзале

4 апреля 2018 года в линейный отдел МВД России на транспорте по городу Сургуту обратилась сотрудница вокзала. По словам женщины у неё пропал сотовый телефон, буквально, несколько минут назад. До этого мобильное устройство лежало на стуле возле стойки администратора.

Правоохранители отреагировали сразу. Так, как времени прошло немного. Первым делом оперативники осмотрели зал ожидания. Интуиция подсказала полицейским — телефон где-то в здании. Так и было. Злоумышленник спрятал мобильный телефон за одной из батарей. Оставалось дело за малым вычислить преступника по записи камер видеонаблюдения и найти случайных свидетелей.