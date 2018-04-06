Число зарегистрированных преступлений в Рузском округе снизилось на 8,6% в I квартале

Количество преступлений, зарегистрированных в первом квартале 2018 года в Рузском городском округе Подмосковья , снизилось на 8,6%, а число особо тяжких преступлений уменьшилось на треть по сравнению с январем-мартом 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники ОМВД по округу отчитались о работе за первый квартал 2018 года. За три месяца с начала года в Рузском городском округе зарегистрированы 222 преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 8,6%», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов

По его словам, число тяжких преступлений снизилось на 15,2%, а особо тяжких — на 33,3%. При этом раскрываемость данных видов преступлений составила 71,4%, это выше, чем в среднем по области. Снизилось также и число краж.

Тарханов поблагодарил правоохранительный блок Рузского округа за качественную и профессиональную работу.