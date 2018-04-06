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Число зарегистрированных преступлений в Рузском округе снизилось на 8,6% в I квартале
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Число зарегистрированных преступлений в Рузском округе снизилось на 8,6% в I квартале 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Количество преступлений, зарегистрированных в первом квартале 2018 года в Рузском городском округе Подмосковья, снизилось на 8,6%, а число особо тяжких преступлений уменьшилось на треть по сравнению с январем-мартом 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Сотрудники ОМВД по округу отчитались о работе за первый квартал 2018 года. За три месяца с начала года в Рузском городском округе зарегистрированы 222 преступления, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 8,6%», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
По его словам, число тяжких преступлений снизилось на 15,2%, а особо тяжких — на 33,3%. При этом раскрываемость данных видов преступлений составила 71,4%, это выше, чем в среднем по области. Снизилось также и число краж.
Тарханов поблагодарил правоохранительный блок Рузского округа за качественную и профессиональную работу.
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