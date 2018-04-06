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Дело об убийстве младенца возбудили в отношении его матери в Подмосковье
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Дело об убийстве младенца возбудили в отношении его матери в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против подозреваемой в убийстве новорожденного мальчика, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В четверг, 5 апреля, в летнем душе на участке одного из частных домов Балашихинского района хозяйка дома обнаружила тело новорожденного мальчика. Согласно данным судебно-медицинского исследования, ребенок был рожден живым», — пояснила собеседница агентства.
В ходе розыска правоохранители установили роженицу. В отношении 33-летней жительницы Реутова возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Расследование продолжается.
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