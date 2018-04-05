Ещё
Бойцы СОБРа задержали налетчиков на отделение «Бинбанка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бойцы СОБРа задержали налетчиков на отделение «Бинбанка» 

Свободная пресса 54 минуты назад
Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в доме на Ленинградском проспекте задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение «Бинбанка» в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
По его словам, операция прошла 4 апреля. Все задержанные — безработные мужчины в возрасте от 28 до 33 лет, пятеро из них имеют судимости за различные преступления.
Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме вечером 28 марта совершили нападение на отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади. Добычей грабителей стали 100 тысяч долларов. Бандиты скрылись на машине Hyundai.
Свободная пресса: последние новости
Неизвестный ранил ножом заместителя главврача одной из больниц Махачкалы Житель Кемерово отказался возвращать случайно переведенные на его счет 30 млн рублей Во время свидания житель Киргизии задушил россиянку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила381
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения95
«Крым захватим танками»364
Войска ВВО подняты по тревоге97
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение