Бойцы СОБРа задержали налетчиков на отделение «Бинбанка»

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в доме на Ленинградском проспекте задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на отделение «Бинбанка» в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, операция прошла 4 апреля. Все задержанные — безработные мужчины в возрасте от 28 до 33 лет, пятеро из них имеют судимости за различные преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестные в камуфляжной форме вечером 28 марта совершили нападение на отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади. Добычей грабителей стали 100 тысяч долларов. Бандиты скрылись на машине Hyundai.