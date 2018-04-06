СК возбудил дело из-за смерти младенца, найденного на даче в Балашихе

Ранее сообщалось, что пятого апреля хозяева дачи в Балашихинском районе обнаружили в летнем душе тело новорожденного мальчика. Тело ребенка было направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что установлена личность матери ребенка. Ей оказалась 33-летняя жительница города Реутов . Кроме того, согласно данным судебно-медицинского исследования, ребенок был рожден живым, отметили в СК.

Максимальное наказание по статье 106 УК РФ — до 5 лет лишения свободы.