В Кировском районе наркосбытчицу приговорили к 12 годам колонии 

В Кировском районе Самары суд признал 29-летнюю безработную жительницу областного центра виновной в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По информации отдела по взаимодействию со СМИ Самарской областной прокуратуры, доказано, что женщина осуществила 7 эпизодов незаконного сбыта героина, каждая партия вещества составила не менее 15 грамм. Злоумышленницу задержали в собственной квартире. Во время обысков в ее доме также был обнаружен героин. После вступления приговора в законную силу приговоренной предстоит отправиться к исправительную колонию общего режима на 12 лет.
Фото: ТРК «Губерния»