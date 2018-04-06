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Жители Чебоксар предстанут перед судом по обвинению в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере
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Жители Чебоксар предстанут перед судом по обвинению в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
В декабре 2016 года в поле зрения оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике попал 26-летний житель столицы республики. Полицейскими было установлено, что с целью сбыта он приобрел более 700 граммов гашиша. Подозреваемого задержали при сбыте наркотического средства одному из клиентов в салоне автомобиля «Порше-Кайен», принадлежащего чебоксарцу. Остальные наркотики хранила у себя в квартире по улице Университетской 30-летняя знакомая задержанного.
Следственное управление МВД по Чувашской Республике предъявило молодым людям обвинение по 5 эпизодам хранения и сбыта наркотических средств. 6 апреля уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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