В Чувашии осуждены участники преступной группы, обвиняемые в сбыте наркотиков 

Четверо жителей Чебоксар и Чебоксарского района, 23-33 лет, попали в поле зрения оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике как сбытчики различного вида запрещенных веществ, распространяемых через один и тот же интернет-магазин. В ходе наблюдения было установлено, что молодые люди осуществляют так называемые «закладки» на территории города Чебоксары и в соседней республике Марий Эл. Предполагаемые сбытчики были задержаны оперативникам. Часть наркотиков у них была изъята при себе, а часть в ходе обыска по местам проживания обвиняемых. Всего — более 500 граммов «зелья».
Следствие ОП№2 УМВД России по г. Чебоксары представило в суд доказательство причастности группы к 55 эпизодам сбыта и покушения на сбыт организованной преступной группой. По информации начальника отделения следственного отдела ОП№2 УМВД России по г. Чебоксары Сергея Емельянова, один из обвиняемых заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, поэтому Калининский районный суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, тогда как его подельники получили от пяти с половиной до семи с половиной лет тюрьмы. Четвертый фигурант уголовного дела по заключению специалистов был признан невменяемым, материалы в отношении него будут рассмотрены отдельно.