В Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов в п. Калининец установлен и задержан 31-летний местный житель по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.

Сотрудниками полиции в ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты предметы конструктивно схожие с патронами в количестве 11 штук. Согласно исследованию изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и являются патронами калибра 5,45 мм пригодными для стрельбы.

Также сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автобусной остановке в д. Субботино г. Верея установлена и задержана подозреваемая в незаконном хранении боеприпасов в возрасте 56 лет. В ходе личного досмотра у женщины обнаружены и изъяты предметы конструктивно схожие с патронами в количестве 4 штук. Согласно исследованию изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и являются патронами калибра 7,62 мм пригодными для стрельбы.

По данным фактам Отделом дознания УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.