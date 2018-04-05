Ещё
Бывшего замначальника дагестанского наркоконтроля обвинили в коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего замначальника дагестанского наркоконтроля обвинили в коррупции 

pasmi.ru 1 час назад
Полиция возбудило уголовное дело в отношении бывшего замглавы УФСКН по Дагестану, заподозрив его в злоупотреблении полномочиями. По информации следствия, служащий принимал участие в махинациях со служебными квартирами, завысив их стоимость на 14 млн рублей.
Дело о квартирах
Подозреваемый наркоборец ранее не только занимал должность замначальника дагестанского управления ФСКН, но и возглавлял конкурсную комиссию управления. Правоохранители, проводя проверку в ведомстве в рамках антикоррупционной кампании, установили, что ранее фигурант дела принял на баланс ФСКН 22 квартиры, которые находились в плачевном состоянии и не соответствовали требованиям госконтрактов.
При этом злоумышленник, злоупотребляя полномочиями, еще и завысил балансовую стоимость квартир, чем помог продавцам похитить более 14 млн рублей.
pasmi.ru: последние новости
Судам позволили запрещать обвиняемым общаться Подполковник ФСБ в Ивановской области погорел на взятках за унитазы Бывший сотрудник МВД Захарченко отказался от сделки со следствием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила381
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения95
«Крым захватим танками»364
Войска ВВО подняты по тревоге97
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение