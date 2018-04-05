Бывшего замначальника дагестанского наркоконтроля обвинили в коррупции

Полиция возбудило уголовное дело в отношении бывшего замглавы УФСКН по Дагестану , заподозрив его в злоупотреблении полномочиями. По информации следствия, служащий принимал участие в махинациях со служебными квартирами, завысив их стоимость на 14 млн рублей.

Дело о квартирах

Подозреваемый наркоборец ранее не только занимал должность замначальника дагестанского управления ФСКН, но и возглавлял конкурсную комиссию управления. Правоохранители, проводя проверку в ведомстве в рамках антикоррупционной кампании, установили, что ранее фигурант дела принял на баланс ФСКН 22 квартиры, которые находились в плачевном состоянии и не соответствовали требованиям госконтрактов.

При этом злоумышленник, злоупотребляя полномочиями, еще и завысил балансовую стоимость квартир, чем помог продавцам похитить более 14 млн рублей.