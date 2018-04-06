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Бывшего заместителя руководителя наркоконтроля Дагестана подозревают в мошенничестве
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Бывшего заместителя руководителя наркоконтроля Дагестана подозревают в мошенничестве 

Rambler News Service 34 минуты назад
Бывшего заместителя руководителя наркоконтроля Дагестана подозревают в мошенничестве на 14 миллионов рублей, сообщает NewsTracker со ссылкой на УМВД по региону.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК России «Злоупотребление должностными полномочиями». По информации следствия, он участвовал в приемке служебного жилья. Подозреваемым были одобрены 22 квартиры, которые не соответствовали нормам госконтрактов и не отвечали требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям.
«Согласно информации следствия, в актах приема-передачи жилых помещений он завысил их цену на 14 миллионов рублей"», — сказано в сообщении.
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