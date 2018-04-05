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Следователи проверяют информацию о насилии над воспитанниками подмосковного интерната
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Следователи проверяют информацию о насилии над воспитанниками подмосковного интерната 

RT на русском 1 час назад
Следователи проверяют информацию о побоях и сексуальном насилии в Хотьковской школе-интернате, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольгу Врадий.
В частности, опрошены директор, педагоги и воспитанники, изъяты личные дела детей, в отношении которых якобы совершались противоправные действия.
Также проверяются данные о предполагаемой беременности несовершеннолетних воспитанниц.
Следователи также изучают информацию о невыплате зарплаты работникам интерната.
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности.
RT на русском: последние новости
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