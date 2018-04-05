Следователи проверяют информацию о насилии над воспитанниками подмосковного интерната

В частности, опрошены директор, педагоги и воспитанники, изъяты личные дела детей, в отношении которых якобы совершались противоправные действия.

Также проверяются данные о предполагаемой беременности несовершеннолетних воспитанниц.

Следователи также изучают информацию о невыплате зарплаты работникам интерната.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках расследования случаев насилия над детьми в челябинском детдоме возбуждено дело о халатности.