В Коломне взыскан ущерб с экс‑гендиректора реабилитационного центра для несовершеннолетних

Коломенский городской суд вынес решение по гражданскому делу по иску городского прокурора о взыскании ущерба, причиненного бывшим генеральным директором социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Поводом для обращения прокурора в суд послужил вступивший в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ГКУ СО МО «Коломенский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Натальи Карновой. Она признана виновной в присвоении заработной платы работников, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли.

«В ежемесячные табели учета рабочего времени по указанию Карновой вносились заведомо ложные сведения, на основании которых производился расчет и начисление заработной платы. За совершение преступлений, предусмотренных частью 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) Карнова осуждена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.