Суд поместил под домашний арест «таганрогского отравителя» 

Таганрогский городской суд поместил под домашний арест Владислава Шульгу, подозреваемого в массовом отравлении работников авиазавода имени Бериева таллием. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил представитель суда. Отмечается, что мужчина будет находиться под домашним арестом до 3 июня.
Напомним, мужчину, отравившего сотрудников авиазавода в Таганроге задержали накануне. Им оказался ведущий инженер-конструктор предприятия. По версии правоохранителей, 37-летний Владислав Шульга отравил своих коллег тяжелым металлом, который подсыпал в кулер с водой.