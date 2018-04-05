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Суд поместил под домашний арест «таганрогского отравителя»
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Суд поместил под домашний арест «таганрогского отравителя» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Таганрогский городской суд поместил под домашний арест Владислава Шульгу, подозреваемого в массовом отравлении работников авиазавода имени Бериева таллием. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил представитель суда. Отмечается, что мужчина будет находиться под домашним арестом до 3 июня.
Напомним, мужчину, отравившего сотрудников авиазавода в Таганроге задержали накануне. Им оказался ведущий инженер-конструктор предприятия. По версии правоохранителей, 37-летний Владислав Шульга отравил своих коллег тяжелым металлом, который подсыпал в кулер с водой.
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