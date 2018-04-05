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Помогала уклонисту: в Самаре женщина стала посредником при передаче взятки в военкомат
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Помогала уклонисту: в Самаре женщина стала посредником при передаче взятки в военкомат 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы.
— Женщина получила часть взятки от мужчины, который уклонялся от армии. Сумма составила 40 тысяч рублей. За это вознаграждение гражданин рассчитывал получить военный билет без прохождения службы, — рассказали в СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, женщина намеревалась передать деньги работнику военкомата и получить за посредничество 5 000 рублей. Но ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они выясняют все детали преступления.
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