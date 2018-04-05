Ещё
Фигурантам уголовных дел запретят гулять и общаться с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигурантам уголовных дел запретят гулять и общаться с людьми 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о «Запрете на определенные действия». Согласно тексту документа, суд при освобождении под залог или при домашнем аресте может запретить фигуранту дела водить автомобиль, выходить в определенные часы из дома, находиться в каких-либо местах, участвовать в мероприятиях, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом и телефоном.
При этом не уточняется, в какое именно время подозреваемым и обвиняемым нельзя будет гулять и с кем нельзя будет общаться.
Применяться могут как некоторые меры, так и все сразу, передает "Уралинформбюро".
Отмечается, что для преступлений небольшой и средней тяжести запреты могут устанавливаться на срок до года, для тяжких — до двух лет, особо тяжких — до трех лет. Авторы законопроекта считают, что дополнительные меры пресечения позволят сократить репутационные потери, связанные с решениями Европейского суда по правам человека по жалобам россиян.
Уралинформбюро: последние новости
Отставной американский офицер убил русскую жену и покончил с собой 10-летний южноуралец умер от удара током Силовики нагрянули с обысками к главе Щучанского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила385
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения96
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»364
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение