Фигурантам уголовных дел запретят гулять и общаться с людьми

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о «Запрете на определенные действия». Согласно тексту документа, суд при освобождении под залог или при домашнем аресте может запретить фигуранту дела водить автомобиль, выходить в определенные часы из дома, находиться в каких-либо местах, участвовать в мероприятиях, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом и телефоном.

При этом не уточняется, в какое именно время подозреваемым и обвиняемым нельзя будет гулять и с кем нельзя будет общаться.

Применяться могут как некоторые меры, так и все сразу, передает "Уралинформбюро"