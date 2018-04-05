Фигурантам уголовных дел запретят гулять и общаться с людьми 

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о «Запрете на определенные действия». Согласно тексту документа, суд при освобождении под залог или при домашнем аресте может запретить фигуранту дела водить автомобиль, выходить в определенные часы из дома, находиться в каких-либо местах, участвовать в мероприятиях, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом и телефоном.
При этом не уточняется, в какое именно время подозреваемым и обвиняемым нельзя будет гулять и с кем нельзя будет общаться.
Применяться могут как некоторые меры, так и все сразу, передает "Уралинформбюро".
Отмечается, что для преступлений небольшой и средней тяжести запреты могут устанавливаться на срок до года, для тяжких — до двух лет, особо тяжких — до трех лет. Авторы законопроекта считают, что дополнительные меры пресечения позволят сократить репутационные потери, связанные с решениями Европейского суда по правам человека по жалобам россиян.