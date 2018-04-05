Два таксиста пойдут под суд за убийство пенсионерки в Краснодарском крае

По данным следствия, один из обвиняемых работал таксистом и вез 60-летнюю

женщину. Он узнал, что у пассажирки есть крупная сумма денег и решил ограбить ее. Он попросил своего товарища помочь ему в этом деле. 12 декабря 2016 года сообщники приехали по вызову на автомобиле Skoda Rapid и забрали жертву. Один из мужчин сел на заднее сидение к женщине и схватил ее так, что она не смогла двигаться. Затем водитель несколько раз ударил пассажирку по голове, после чего она потеряла сознание. Преступники украли у жертвы деньги, банковскую карту, телефон и драгоценности. Неожиданно пенсионерка очнулась, тогда один из мужчин задушил ее. Тело выбросили возле мусорных баков. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

В отношении задержанных завели уголовные дела о разбое и убийстве. Вину злоумышленники признали частично. В настоящее время материалы дела переданы в Краснодарский краевой суд.