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В администрацию Серпуховского района пришли с обысками
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В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ проводят обыски в администрации Серпуховского района. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В администрации Серпуховского района сейчас проводятся следственные действия, изымается документация за последние 10 лет. Обыски предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд", — сказал собеседник агентства.
Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело.
По словам источника, одновременно идут следственные действия во дворце спорта "Надежда" в поселке Большевик. С чем они связаны, источник не уточнил.
Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
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