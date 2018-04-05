В администрацию Серпуховского района пришли с обысками

В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски

Сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД ФСБ проводят обыски в администрации Серпуховского района. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В администрации Серпуховского района сейчас проводятся следственные действия, изымается документация за последние 10 лет. Обыски предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд", — сказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело.

По словам источника, одновременно идут следственные действия во дворце спорта "Надежда" в поселке Большевик. С чем они связаны, источник не уточнил.