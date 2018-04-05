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Дело на миллион: следствие подсчитало предполагаемый ущерб детсадам от чиновника департамента образования
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Дело на миллион: следствие подсчитало предполагаемый ущерб детсадам от чиновника департамента образования 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Как пояснила помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой, уголовное дело, изначально возбужденное в отношении двух чиновников департамента образования, было разделено на две части — в отношении каждого из фигурантов. По делу одного из них, Александра Антонова, уже подписано обвинительное заключение. В прокуратуре отмечают, что всего в деле Антонова 13 эпизодов мошенничества и получения взяток. В материалах фигурирует предполагаемая сумма «наживы» — около миллиона рублей.
По словам помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, в ближайшее время уголовное дело должно быть передано в суд на рассмотрение.
Дело в отношении второго фигуранта, Светланы Зелениной, пока не закончено в связи с болезнью подозреваемой.
Напомним, Зеленину и Антонова обвиняют в сборе «дани» с детских садов. По версии следствия, в октябре 2016 г. подозреваемые потребовали от заведующей детсадом № 315 передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе.
При расследовании возбужденного представителями регионального СУ СК уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") вскрылись новые эпизоды.
Антонов и Зеленина занимали ранее должности консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, после возбуждения уголовного дела они были уволены.
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