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В Марий Эл ущерб от незаконной разработки карьера составил 69 миллионов
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В Марий Эл ущерб от незаконной разработки карьера составил 69 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Моркинском районе Республики Марий Эл частная организация незаконно разработала карьер площадью 9 гектаров. Почвам причинен ущерб в размере 69 млн рублей, сообщает Марийская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ведомство обратилось в суд с требованием остановить работы в карьере. Суд запретил бизнесмену добычу полезных ископаемых до перевода данной земли в промышленную.
Однако нарушителя все же привлекли к ответственности. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Фото: algnm.ru
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