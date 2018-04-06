В Марий Эл ущерб от незаконной разработки карьера составил 69 миллионов

В Моркинском районе Республики Марий Эл частная организация незаконно разработала карьер площадью 9 гектаров. Почвам причинен ущерб в размере 69 млн рублей, сообщает Марийская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ведомство обратилось в суд с требованием остановить работы в карьере. Суд запретил бизнесмену добычу полезных ископаемых до перевода данной земли в промышленную.

Однако нарушителя все же привлекли к ответственности. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Фото: algnm.ru