Волгоградца задержали по подозрению в надругательстве над падчерицей

Полицейские задержали 26-летнего жителя Волгограда по подозрению в надругательстве над дочерью его сожительницы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального следственного комитета, мужчина подвергал ребенка сексуальному насилию в те моменты, когда мать уходила на работу. Отчим издевался над девочкой с июня 2016 года по февраль 2018 года. Впервые девочка стала жертвой мужчины в возрасте шести лет. Боясь угроз с его стороны, она никому не рассказывала о надругательствах, а чтобы избежать приставаний, убегала из дома, как только мать уходила на работу.

О побегах ребенка стало известно в инспекции по делам несовершеннолетних. После беседы с девочкой, сотрудники заподозрили неладное в семье и сообщили об этом в следственный отдел. В разговоре с психологами девочка рассказала, что с ней происходило за последние почти два года.

В настоящее время мужчина задержан, вину в содеянном он отрицает. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Правдивость показаний ребенка уже подтвердили эксперты.