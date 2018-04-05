Ещё
В Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Киеве мужчина разыграл собственное ограбление, чтобы завладеть крупной суммой денег, однако в итоге был задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции украинской столицы.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в начале прошлого года на Железнодорожном шоссе в Печерском районе Киева. «В дежурную часть поступило сообщение от киевлянина о том, что группа неизвестных мужчин под угрозой травматического оружия отобрала у него более 200 тысяч гривен. На место происшествия направили патрули и следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.
Тогда, по словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, из которого вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло, после чего забрал пакет с 207 тысячами гривен.
Однако позже, во время следствия, выяснилось, что мужчина заранее спланировал преступление. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения, которые он не заметил.
В итоге уголовное дело по статье «Разбой» было закрыто. Вместо этого было возбуждено дело по статье 383 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления).
Фигурантом дела оказался местный житель, который ранее совершил кражу. Печерский районный суд Киева приговорил его к трем годам лишения свободы.
РИА Новости: последние новости
Страны ШОС объявили в международный розыск более 900 террористов за год Госдума приняла закон о введении новой меры пресечения в Уголовный кодекс Московский суд арестовал денежные средства совладельцев "Суммы"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила385
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения96
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»364
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение