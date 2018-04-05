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Курянин помог полицейским задержать преступника
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Курянин помог полицейским задержать преступника 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Житель Железногорска сумел самостоятельно задержать злоумышленников, взломавших домик в одном из садовых обществ
По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, мужчина приехал на свою дачу иуслышал звон на соседнем участке. Он пошёл проверить, что там происходит, и увидел, как в доме орудуют посторонние люди. Мужчина не растерялся, вызвал наряд полиции, а сам сумел схватить преступников и удерживал до приезда правоохранителей.
— Задержанными оказались двое ранее судимых граждан, один местный, другой иногородний, которые искали на территории садоводчества в пустующие дома, чтобы поживиться за чужой счёт, — пояснила сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова. — Задержанные вину признали. У них изъяли несколько метров медного телевизионного кабеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
За отважный поступок мужчину поощрил руководитель железногорского УМВД.
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