Курянин помог полицейским задержать преступника

Житель Железногорска сумел самостоятельно задержать злоумышленников, взломавших домик в одном из садовых обществ

По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, мужчина приехал на свою дачу иуслышал звон на соседнем участке. Он пошёл проверить, что там происходит, и увидел, как в доме орудуют посторонние люди. Мужчина не растерялся, вызвал наряд полиции, а сам сумел схватить преступников и удерживал до приезда правоохранителей.

— Задержанными оказались двое ранее судимых граждан, один местный, другой иногородний, которые искали на территории садоводчества в пустующие дома, чтобы поживиться за чужой счёт, — пояснила сотрудник пресс-службы УМВД России по Курской области Вилена Танделова. — Задержанные вину признали. У них изъяли несколько метров медного телевизионного кабеля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За отважный поступок мужчину поощрил руководитель железногорского УМВД.