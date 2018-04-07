Арестованному Зиявудину Магомедову разрешили посмотреть бой Нурмагомедова

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося в СИЗО «Лефортово» , перевели в камеру с телевизором, где он сможет посмотреть бой российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, бизнесмен болеет за своего земляка. «Он очень хотел увидеть его бой, и в новой камере, где есть телевизор, он сможет увидеть трансляцию по спортивному каналу», — отметил правозащитник.

Брат Зиявудина Магомед Магомедов остается в карантинной камере, где нет телевизора и холодильника.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что братья Магомедовы готовы купить в СИЗО «Лефортово», где они находятся по подозрению в хищениях, телевизоры и холодильники. Представители ОНК отмечали, что арестованные хотят получать свежую информацию.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали 31 марта. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд в этом отказал.

Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона в легком весе UFC 7 апреля.