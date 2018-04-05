В Киришах мужчину оштрафовали «за помощь другу» на 100 тысяч рублей

Суд признал виновным 36-летнего жителя Киришей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконного бездействия).

Следствие установило, что 16 октября 2017 года подсудимый выступил в качестве посредника при передаче взятки, предназначенной инспектору ДПС . Находясь на территории гаражного кооператива «Восток» городе Кириши , посредник получил 20 тысяч рублей от гражданина за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Получив деньги, подсудимый передал их полицейскому.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в настоящее время находится на рассмотрении в суде.