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В Киришах мужчину оштрафовали «за помощь другу» на 100 тысяч рублей
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В Киришах мужчину оштрафовали «за помощь другу» на 100 тысяч рублей 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Суд признал виновным 36-летнего жителя Киришей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконного бездействия).
Следствие установило, что 16 октября 2017 года подсудимый выступил в качестве посредника при передаче взятки, предназначенной инспектору ДПС. Находясь на территории гаражного кооператива «Восток» в городе Кириши, посредник получил 20 тысяч рублей от гражданина за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Получив деньги, подсудимый передал их полицейскому.
Преступление было выявлено и пресечено в результате слаженной работы следователя совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с чем к уголовной ответственности привлечены как получатель взятки, так и лицо, ее давшее.
Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
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