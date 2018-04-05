21-летний пермяк открыто похитил все сбережения пожилой пары

Перми сотрудники полиции задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа.

В вечернее время в отдел полиции Орджоникидзевского района г. Перми обратилась 72-летняя женщина. Она пояснила, что возле одного из домов по ул. Кабельщиков на нее напал неизвестный и выхватил из рук сумку, в которой находились деньги в сумме 110 тысяч рублей, снятые со счёта в банке. Потерпевшая призналась, что эти средства они с мужем копили всю жизнь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.