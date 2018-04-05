Ещё
21-летний пермяк открыто похитил все сбережения пожилой пары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

21-летний пермяк открыто похитил все сбережения пожилой пары 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Перми сотрудники полиции задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа.
В вечернее время в отдел полиции Орджоникидзевского района г. Перми обратилась 72-летняя женщина. Она пояснила, что возле одного из домов по ул. Кабельщиков на нее напал неизвестный и выхватил из рук сумку, в которой находились деньги в сумме 110 тысяч рублей, снятые со счёта в банке. Потерпевшая призналась, что эти средства они с мужем копили всю жизнь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудниками полиции выявлена противоправная деятельность бывшего чиновника Управления ФСКН России по Республике Дагестан В Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье полицейскими задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов В Чувашии оперативники УЭБ и ПК выявили факты реализации незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила385
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения96
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»364
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение