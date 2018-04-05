В Орле поймали грабителя, отнявшего рюкзак у мужчины 

Полицейские нашли злоумышленника, который напал на прохожего и, нанеся несколько ударов, вырвал рюкзак.
С добытым грабитель скрылся. Нападение произошло на одной из улиц Заводского района Орла. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Грабителя нашли по «горячим следам». Им оказался 34-летний житель Железнодорожного района. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное имущество изъято. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Напомним, 5 сентября 2017 года два 16-летних жителя Орла в районе улицы 1-я Пушкарная подошли к незнакомому молодому человеку. Они нанесли ему несколько ударов руками и пустой стеклянной бутылкой по голове. Потерпевший был оглушен и упал на землю. Злоумышленники воспользовались состоянием жертвы и забрали у него два сотовых телефона.