Ещё
В Орле поймали грабителя, отнявшего рюкзак у мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле поймали грабителя, отнявшего рюкзак у мужчины 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Полицейские нашли злоумышленника, который напал на прохожего и, нанеся несколько ударов, вырвал рюкзак.
С добытым грабитель скрылся. Нападение произошло на одной из улиц Заводского района Орла. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Грабителя нашли по «горячим следам». Им оказался 34-летний житель Железнодорожного района. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное имущество изъято. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Напомним, 5 сентября 2017 года два 16-летних жителя Орла в районе улицы 1-я Пушкарная подошли к незнакомому молодому человеку. Они нанесли ему несколько ударов руками и пустой стеклянной бутылкой по голове. Потерпевший был оглушен и упал на землю. Злоумышленники воспользовались состоянием жертвы и забрали у него два сотовых телефона.
Сообщение В Орле поймали грабителя, отнявшего рюкзак у мужчины появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле за сутки задержали трёх торговцев «синтетикой» Прокуратура нашла нарушения уставного порядка в СИЗО-1 Житель Ливен до смерти забил свою 88-летнюю мать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила387
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус19
В России введут новую меру пресечения99
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»366
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение