В Орле поймали грабителя, отнявшего рюкзак у мужчины

Полицейские нашли злоумышленника, который напал на прохожего и, нанеся несколько ударов, вырвал рюкзак.

С добытым грабитель скрылся. Нападение произошло на одной из улиц Заводского района Орла. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Грабителя нашли по «горячим следам». Им оказался 34-летний житель Железнодорожного района. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Напомним, 5 сентября 2017 года два 16-летних жителя Орла в районе улицы 1-я Пушкарная подошли к незнакомому молодому человеку. Они нанесли ему несколько ударов руками и пустой стеклянной бутылкой по голове. Потерпевший был оглушен и упал на землю. Злоумышленники воспользовались состоянием жертвы и забрали у него два сотовых телефона.